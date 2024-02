Preolímpico 2024: Esto es lo que opina Ricardo Valiño sobre las polémicas arbitrales en la derrota ante Brasil

Venezuela perdió este jueves su invicto en el actual torneo Preolímpico 2024 luego de caer 2-1 ante el combinado de Brasil, en un partido que tuvo varias polémicas arbitrales, incluido un gol anulado a Rafael Lacava luego de una supuesto fuera de lugar.

El director técnico de la selección Vinotinto, Ricardo Valiño, compareció en rueda de prensa luego de culminado el encuentro, y habló, entre otras cosas, del tema del arbitraje.

"Del arbitraje no vamos a hablar. No hablamos el otro día, no vamos a hablar hoy. Lo único que voy a decir es que hay un detalle cuando termina el primer tiempo entró mucha gente adentro de la cancha y lo rodearon; entró gente de afuera, directivos y lo rodearon. Es lo único que voy a decir. Después ustedes cada quien analice" sentenció Valiño, dejando en el aire la razón del porqué habría sucedido eso con el árbitro principal.

El argentino también habló sobre lo que será el próximo partido ante Paraguay, en el cual Venezuela tendrá que ganar si quiere obtener su pase a los Juegos Olímpicos.

"Paraguay es un equipo muy duro, presiona mucho, salta las líneas, trabaja muy bien los rebotes, maneja muy bien la pelota parada. Nos vamos a preparar como nos preparamos contra Colombia y Brasil" en las últimas dos fechas de la primera fase del Preolímpico. Estábamos en una situación limite. No nos servía el empate y teníamos que ganar".