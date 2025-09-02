La Vinotinto se instala en Buenos Aires

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de fútbol, la Vinotinto, ha iniciado su preparación para el trascendental encuentro de este jueves contra Argentina en un escenario de primer nivel: el Centro de Entrenamiento de Boca Juniors, conocido como el "Boca Predio", en la localidad de Ezeiza.

Este complejo deportivo, inaugurado en 2017 y considerado uno de los más modernos de Sudamérica, ha sido el lugar designado, donde Fernando Batista buscara afinar la estrategia y poner a punto a los jugadores. El predio, que se extiende por 60 hectáreas, ofrece todas las comodidades y recursos que un equipo de élite necesita para una concentración de alto rendimiento.

¿Por qué estas instalaciones?

Las instalaciones cuentan con múltiples campos de juego de césped natural y sintético, gimnasios de última generación, áreas de recuperación y vestuarios equipados para el máximo confort de los deportistas. La elección de este búnker de trabajo no es casual; su proximidad al aeropuerto de Ezeiza facilita la llegada de los jugadores que se irán sumando en las próximas horas, mientras que su aislamiento y seguridad garantizan la máxima concentración del grupo.

La Vinotinto busca aprovechar al máximo este entorno de élite para llegar en óptimas condiciones al duelo contra la campeona del mundo. El partido no solo es una prueba deportiva, sino también una oportunidad para mostrar el crecimiento del fútbol venezolano.



El partido del jueves no es uno más. Con solo tres días por delante, la Vinotinto se medirá a uno de los equipos más fuertes del mundo en su propia casa. Este choque, enmarcado en las eliminatorias sudamericanas, es una oportunidad de oro para el equipo venezolano de seguir consolidando su buen momento y sumar puntos vitales en su camino hacia la clasificación mundialista.