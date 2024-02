La Vinotinto: ¿Cuándo jugará la Selección Femenina en la primera fecha FIFA?

Estamos cada vez más cerca del inicio de la Fecha FIFA 2024 en el fútbol femenino, por ello, todas las federaciones de las distintas selecciones están coordinando los últimos detalles para poder disputar los compromisos pautados en el calendario.

Sin embargo, hay un equipo que sigue sin ver la luz en el deportivamente y este no es otro, que la Selección Venezolana Femenina, quien está intentando resolver los problemas internos que se produjeron tras el "Caso O'Neill".

Mientras otros combinados de la CONMEBOL ya tienen preparados los partidos internacionales que deben jugar, como los amistosos entre Ecuador vs Uruguay, Perú vs Bolivia o la Copa Oro en la que participarán Argentina, Colombia y Brasil; la Vinotinto sufre las consecuencias de la mala organización de la Federación al no tomar decisiones drásticas en el cuerpo técnico comandado por la entrenadora, Pamela Conti.

Incluso, diversas jugadoras importantes como Kika Moreno o Yerliane Moreno, decidieron no asistir más a las convocatorias, si la estratega italiana seguía al mando del equipo y como el Presidente de la FVF, Jorge Giménez, apoya plenamente a la dirigente, el inconveniente crece cada vez más.

Hace varios años, la Femenina era la que más ilusión transmitía al país, consiguiendo entre otras cosas, clasificar a la Copa Mundial Sub-20 de Nueva Guinea 2016; lamentablemente, con el pasar de los años todo cambió y cuando mejor nivel muestra la absoluta masculina y las inferiores, la femenina no puede superar la fuerte situación que está viviendo.