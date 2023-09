Sonia O'Niell vuelve a la carga y lanza nuevas criticas en contra de Pamela Conti

Las aguas están calmarse en la Vinotinto Femenina, la polémica que nació con el comunicado de Sonia O'Neill el día del segundo juego contra Uruguay parece que ha dado rienda suelta a un asunto mucho más profundo y con mucha más historia de la que sabemos hasta el momento. Las palabras de Deyna y Conti en postpartido no funcionaron para aclarar el tema, además sus portavoces tampoco hicieron lo propio.

En esta ocasión, la jugadora de 29 años profundizo en como fueron los tratos de la entrenadora italiana durante las últimas etapas de la centrocampista. O'Neill destaca que fue victima de una especie de campaña por parte de la estratega para desenfocarla y hacerla a un lado. En la publicación la centrocampista deja entrever que no es lo única que ha pasado por esta situación.

"Quiero mencionar que esto es solo parte de la historia... Los juegos mentales, en tratamiento de las jugadoras y sobre todo hablar mal de las jugadoras, no teniendo consideración o respeto por las jugadoras lesionadas, divulgar chismes y hablar de las jugadoras y sus vidas privadas", así comienza el comunicado la nacida en Canadá.

Sin mencionarla de forma directa, Sonia agrega lo siguiente sobre Conti: "Es un comportamiento de niña y no es profesional especialmente como entrenadora. También agrega: "Tu sabes como trataste durante los centroamericanos y después me mandaste un mandaste un mensaje como si nada, actuando para ser mi amiga y estar ahí para mí, cuando sabes que me trataste afectando mi salud mental".