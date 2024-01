¿Fracasó en Europa? Nueva oportunidad para Deyna Castellanos en el Bay FC

La aventura de la venezolana Deyna Castellanos en Europa ha llegado a su fin, al menos, de momento. Con buen paso en Atlético de Madrid y una posterior experiencia en el Manchester City, la nacida en Maracay toma un nuevo rumbo en su carrera, regresando al país donde supo mostrar su mejor versión y dejar sus mejores números.

Deyna Castellanos ha elevado al fútbol venezolano a la máxima potencia, convirtiéndose en un icono mundial gracias a sus destacadas actuaciones en las categorías inferiores de la selección venezolana y en la Universidad de Florida. Durante su etapa como estudiante, logró números impresionantes: 47 goles y 20 asistencias en 77 partidos, captando la atención de los grandes clubes y la prensa internacional.

A pesar de no haber jugado un partido profesional, Deyna fue nominada al premio The Best de la FIFA en 2017, lo que generó sorpresa y disgusto entre otras jugadoras. Su talento llamó la atención del Atlético de Madrid, que la fichó en 2020, afirmando que era una de las jugadoras con mayor proyección en el mundo. Tras dos temporadas en el club rojiblanco, Deyna completó su fichaje por el Manchester City, donde se esperaba que su carrera despegara en la Woman Super League.

Sin embargo, su paso por el Manchester City no cumplió con las expectativas, y la venezolana decidió trasladarse a EE. UU. para fichar por el Bay Football Club de San Francisco. A pesar de este cambio, el comunicado del club expresó su confianza en el impacto inmediato que Deyna tendría en la NWSL, destacando su experiencia en ligas importantes y con la selección nacional; la venezolana respondió con afecto agradeciendo a todas sus compañeras que la acompañaron en su viaje por Inglaterra.

A pesar de sus éxitos internacionales, Deyna ha enfrentado críticas y polémicas en su país natal. En septiembre, surgió una controversia entre la jugadora y la seleccionadora venezolana, Pamela Conti, cuando una de las jugadoras cuestionó un comunicado sobre su supuesta lesión. La situación se intensificó cuando Deyna interrumpió a la entrenadora en una conferencia de prensa, generando críticas en Venezuela.

A pesar de los desafíos, el palmarés de Deyna es impresionante, con dos campeonatos Sudamericanos, un campeonato nacional NCAA en Estados Unidos, la Bota de Oro en el Mundial FIFA Sub 17, y el premio FIFA a la mejor jugadora Sub 15. Además, fue finalista en el premio FIFA The Best y en el trofeo Puskas al mejor gol en 2017.

Nueva oportunidad para Deyna

A sus 24 años, Deyna Castellanos enfrenta incertidumbres sobre su futuro, pero su talento y determinación seguramente la llevarán a superar los desafíos que se le presenten en su carrera. Con su experiencia y habilidades, seguirá siendo una figura destacada en el fútbol mundial, representando el potencial y la pasión del fútbol venezolano en la escena internacional.

Si bien su paso por Europa no fue del todo satisfactorio, con una actuación en Manchester muy por debajo de lo esperado, solo anotando tres goles desde su llegada al club en 2022. Su regreso a un país que supo verla en un pico alto puede suponer un nuevo aire para Deyna, que necesita reencontrarse consigo misma y dejar de lado lo extra cancha para centrarse netamente en lo deportivo.

Deyna abandona una de las mejores ligas del mundo como lo es la FA Women's National League, cuna de grandes estrellas y una liga super condecorada internacionalmente con las actuaciones destacadas del Arsenal y Chelsea en la Champions; Llega a la National Women's Soccer League de Estados Unidos, una liga que desde lo deportivo no tiene nada que envidiar a las ligas europeas ya que es la cuna de la seleccion norteamericana ganadora de cuatro Copas del Mundo y donde hacen vida grandes jugadoras como Alex Morgan, Débora De Oliveira, Rose Lavelle, Amadine Henry y hasta hace no mucho tiempo, la histórica futbolista brasileña, Marta.

El Bay Football Club (Bay FC) es una nueva franquicia de la NWSL que hace vida en el área de la bahía de San Francisco, comenzará a jugar en la temporada de 2024. Castellanos llega con el cartel de estrella y con un contrato millonario, donde se estima que ganará mas de 1 millón de dólares anuales. Deyna se enfrentará una liga sumamente competitiva, donde espera poder reencontrarse con su mejor versión y ser esa líder que por muchos años se ha pedido en el fútbol femenino venezolano.