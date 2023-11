La Vinotinto: "Bocha" Batista no queda del todo satisfecho con el empate en Perú (+Vídeo)

Perú y Venezuela firmaron las tablas en la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas, el partido jugado en Lima finalmente terminó en repartición de puntos tras varios días en los que el ambiente entre ambos países se calentaba más y más. "Bocha" Batista y los suyos lograron sumar de visita nuevamente.

La Vinotinto tuvo que remar cuesta arriba después de protagonizar un primer tiempo por debajo de las expectativas y permitir que la selección peruana se fuera arriba en el marcador. Venezuela demostró personalidad para ir a buscar el resultado y así lo hizo aunque la sensación es que se pudo ganar.

Fernando Batista, técnico de Venezuela, habló con Marie Ferro al concluir el partido y estratega explicó su visión de la que fue el encuentro: "En el primer tiempo no comenzamos bien, en parte por mérito de Perú. Creo a partir de los 25 empezamos a emparejar un poco, comenzamos a agarrar la pelota y ganar las segundas jugadas". El entrenador también considera que los ajustes en el entretiempo sumaron para tomar el domino del juego: "Creo que el segundo tiempo fue todo de Venezuela, lo empatamos y seguimos buscando".



Sobre su sensación personal tras no poder sumar de a tres, el argentino explica: "No puede decir que me voy contento, me iría contento si lo ganabamos, lógicamente... Pero me voy tranquilo por la reacción que tuvieron los muchachos".