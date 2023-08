Esto le respondió Richard Páez a las declaraciones del “Bocha” Batista sobre las Eliminatorias (+Tweet)

El estratega argentino de la Selección Nacional de Venezuela, Fernando el “Bocha” Batista, ofreció una entrevista al medio ESPN para conversar sobre las posibilidades de Venezuela para clasificar al próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026. Asimismo, el seleccionador mencionó que “no hay nada imposible”, sobre la presencia de Venezuela en la Copa del Mundo.

De la misma manera, comentó que el mayor enemigo de la selección venezolana es ella misma, puesto que hay que “convencer” a los jugadores “de que se puede, que se puede competir”. "Si nosotros pensamos que nuestro primer rival somos nosotros para tratar de estar bien y competir, después, podemos estar a la altura de cualquiera", explicó Batista.

No obstante, el ex técnico de la selección nacional absoluta del 2001 al 2007, Richard Páez, comentó en sus redes sociales que no se trataba de competir, sino de clasificar a la Copa del Mundo en las próximas Eliminatorias Conmebol.

“Para clasificar hay que ganar y jugar para ganar. Para competir hay que jugar con irreverencia y eso se logró hace rato”, comentó el ex estratega venezolano en sus redes sociales.

La Vinotinto debutará en la Eliminatorias el próximo 7 de septiembre ante Colombia en condición de visitante, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Asimismo, la selección venezolana disputará su primer juego como local el 12 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, Monagas, ante su similar de Paraguay.