Esto dijo Tomás Rincón luego del partido de la Vinotinto ante Paraguay (+Declaraciones)

La selección venezolana disputó su segundo compromiso en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Los dirigidos por Fernando “Bocha” Batista se vieron las caras ante la selección de Paraguay en el Estadio Monumental de Maturín.

Asimismo, la Vinotinto hizo valer su localía en un recinto en el que había presente más de 50 mil aficionados en el primer partido de local de la selección venezolana, al superar por 1-0 a la selección guaraní. José Salomón Rondón fue el encargado de anotar el único gol del partido al 90+3’ desde el manchón penal.

El “Bocha” Batista presentó varios cambios en su planteamiento tras la derrota sufrida en Barranquilla ante Colombia 1-0. Uno de los tantos cambios fue el sacar a Tomás Rincón, uno de los capitales de la selección, del once titular. Asimismo, el técnico argentino no le dio minutos en todo el encuentro.

“Quien me conoce sabe que para mí la prioridad es siempre el bien de la selección de Venezuela”, dijo Rincón al final del partido. “Si hoy me dijeran que no voy a jugar ningún minuto más y vamos a ganar todos los partidos para ir al Mundial, lo firmo inmediatamente”, agregó.

Del mismo modo, Tomás Rincón comentó sobre el desempeño de Salomón Rondón, quien anotó su gol número 40 con la selección nacional en el encuentro ante Paraguay. “Estoy muy contento por Salomón, también, porque ha marcado un gol muy pesado”, dijo Rincón. “Ese balón le pesaba mucho a Salo tuvo una descarga, una liberación emocional”, comentó luego.

Con su triunfo del martes, Venezuela, el único país de la Conmebol que no ha jugado una fase final del mundial de mayores de la FIFA, rompió una sequía de 22 años sin ganar a Paraguay como local por eliminatorias.