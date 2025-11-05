Cuanto jugadores de la Vinotinto Sub-17 presenta molestias físicas tras triunfo ante Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

La emoción por el contundente triunfo de 3-0 de la Vinotinto Sub-17 ante Inglaterra en su debut en el Mundial de la categoría se ha visto empañada por la preocupación en el cuerpo técnico. Cuatro piezas clave de la selección nacional terminaron el encuentro con distintas molestias físicas, lo que ha puesto en alerta al equipo de Oswaldo Vizcarrondo de cara al próximo desafío contra Egipto este viernes 7 de noviembre.

Según el periodista Elías López, estos son los jugadores afectados y su situación actual:

Bajas y dudas para el cruce ante Egipto

Henrry Díaz: Sufrió un esguince. Su participación en el crucial encuentro del viernes está en duda.

Román Davis (Goleador y Capitán): Presenta molestias musculares, aunque se estima que no son de gran alcance. Se espera un informe más detallado sobre su disponibilidad.

Disponibles para el próximo partido

Afortunadamente, otros dos jugadores que salieron con dolencias han recibido el visto bueno para el compromiso contra el combinado africano:

Luigi Pagano: Reportó una carga en el gemelo, pero se confirma que sí estará disponible para jugar.

Eider Barrios: Presentó una molestia en la cadera durante el partido, pero los reportes indican que sí estará disponible para reforzar al equipo.

La Vinotinto Sub-17 deberá gestionar la fatiga y las lesiones en su plantilla mientras se prepara para enfrentar a Egipto, un partido vital para definir el liderato del Grupo E y sellar su pase a la siguiente fase del Mundial.