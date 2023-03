La Vinotinto: Jorge Giménez evita profundizar en el tema de Pascual Lezcano

La Vinotinto

Manuel Gil 10/03/2023 3:35 pm

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha tenido una semana muy movida por el tema de Pascual Lezcano y José Néstor Pékerman.

Con investigaciones en marcha, los rumores apuntan a Lezcano por presuntas irregularidades que afectaron directamente la relación de Pékerman con la dirigencia del fútbol venezolano.

Durante el mediodía de este viernes, el presidente de la FVF, Jorge Giménez, compareció ante los medios de comunicación para aclarar detalles sobre la polémica que envuelve a la selección nacional.

Sin embargo, cuando fue preguntado sobre Pascual Lezcano y las razones claras por las que fue desvinculado de la selección, prefirió evitar proporcionar mayores informaciones.

“Hay procesos que hay que cumplir, dejemos que los abogados hagan su trabajo”, repitió una y otra vez Jorge Giménez.

Jorge Giménez / Foto: César Suárez

Los medios de comunicación argentinos indicaron que la finalización del contrato con Pékerman y Lezcano había sido por incumplimientos en las condiciones acordadas, pero el presidente de la Federación Venezolana aclaró que "hasta la fecha, todo está pago".

Por otra parte, reconoció que la casaca venezolana tiene un valor y debe ser respetada.

“No vamos a trabajar con nadie que no se tome en serio nuestra camiseta Vinotinto. No hemos dudado en tomar las decisiones a tiempo cuando alguien no está a la altura de la FVF”.

Rueda de prensa / Foto: César Suárez