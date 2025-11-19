La Vinotinto ya tiene once para enfrentar a Canadá

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto dirigida por Fernando Aristeguieta saldrá al campo del Chase Stadium, Fort Laudardale, Estados Unidos, para intentar repetir la buena actuación que dibujó esta plantilla contra el combinado australiano, al que ganó 1-0 con gol de Jesús Ramírez.

Ahora, el siguiente reto en esta fecha FIFA está previsto contra Canadá, en un compromiso que iniciará a las 9:30 PM (horario venezolano) y para el que ya se conoce el once de los criollos.

Para este duelo el estratega Aristeguieta ajustó tres cambios respecto al once que salió a jugar contra Australia, uno de ellos es Adrián Cova, que todo parece indicar que jugará en el lateral derecho por Ronald Hernández, el otro es Kevin Kelsy, quien tomará la posición en ataque que ocupó Jesús Ramírez en ese partido, mientras que Alessandro Milani si saldrá de titular por Luis Balbo, que fue sacado de la convocatoria por lesión.

Esta es la alineación de la Vinotinto

En el arco repite por tercer partido consecutivo el guardameta José Contreras, defendido por una línea más adelantada ocupada por el mencionado Cova junto a Nahuel Ferraresi, Teo Quintero y Alessandro Milani.

En la sala de máquinas se ganaron el derecho de repetir ese doble pivote conformado por Cristian Cásseres y Dani Pereira, siendo el más descolgado en ataque Telasco Segovia.

Por su parte, en ataque repiten por los costados Gleiker Mendoza y Ender Echenique, el primero por izquierda y el exjugador de Caracas FC por derecha, dejando el centro de la ofensiva a Kevin Kelsy.

La Vinotinto se enfrentó a Canadá recientemente en la pasada Copa América, en la que cayó en penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular del compromiso.