Esperado concierto en Venezuela fue reprogramado con un cambio de locación

Lamentablemente el concierto de Fey en Venezuela ha sido reprogramado y han cambiado de locación sin motivos aparentes, según una publicación en Instagram de la productora del evento.

Todo estaba pautado para el próximo 29 de noviembre en la Concha Acústica de Bello Monte en Caracas, un reencuentro con los fanáticos de la intérprete, quienes disfrutarían de un espectáculo cargado de buena energía y temas icónicos como “Azúcar Amargo”.

Desde 1997 Fey no pisaba el país, cuando presentó su concierto "Tierna La Noche Tour" en el Poliedro de Caracas y en Maracaibo.

María Fernanda Blázquez Gil, como es su nombre real, se consolidó como una de las artistas más influyentes del pop latino desde su debut en 1995. Canciones de la talla de "Muévelo", "Te pertenezco" y "Gatos en el balcón", también la posicionaron en los primeros lugares de las listas musicales.

Cambio de locación y nueva fecha del concierto

Ahora la cita para ver a Fey en concierto es el 19 de abril de 2026, en el Anfiteatro del Sambil Chacao, un aforo reducido en comparación con la locación anterior, por lo que se puede intuir que no hubo una buena venta en taquilla.

Sin embargo, en comentarios del post seguidores han expresado su anhelo por ver a la cantante mexicana después de más de 20 años sin hacer un espectáculo en Venezuela.

“Este show reemplaza la fecha original del 29 de noviembre en la Concha Acústica”, se lee en la publicación.

Por su parte, las entradas estarán a la venta a partir del 24 de noviembre a través de la página web de Goliiive Venezuela.