Inter Miami: El "Tata" Martino habla sobre la posible llegada de estos refuerzos

El el fútbol norteamericano no hay un equipo más mediático y con más poder atracción que el Inter Miami desde la llegada de Lionel Messi, esto es algo que provoca rumores sobre la posible llegada de grandes figuras, como lo fueron los casos de Luis Suárez y Andrés Iniesta. Aunque los dos exbarcelonistas no llegaron, se dice que Martino quiere a otras dos figuras.

Para nadie es un secreto que tener a Messi le permite a cualquier equipo atraer la atención de muchos jugadores que tienen la ilusión de jugar con uno de los mejores jugadores de la historia, un caso parecido a lo que ocurre con el portugués Cristiano Ronaldo, ahora en Arabia. A Martino le preguntaron en la última rueda de prensa por los sonados Enzo Pérez y Franco Armani, dos jugadores que ya han compartido vestuario con Messi y a los que el estratega les dedico elogios.

"Hacer una apreciación sobre el gusto por Franco y Enzo está de más, porque son jugadores de extensa trayectoria y altísimo nivel; no hace falta aclarar si me gustan o no, son futbolistas muy respetables", dijo en rueda de prensa el ex técnico de la selección mexicana de fútbol ante la pregunta sobre si esta interesado en tenerlos en su equipo.

Martino quiso aclarar que el ahora equipo de Messi ya se reforzó todo lo que debía y que pese a los rumores ya todo está cerrado: "El libro de pases cerró, desconozco lo que se habla en Buenos Aires, porque si es por eso en 30 días podríamos haber armado 4 ó 5 equipos diferentes con todo lo que dice, y acá me toca aclarar cosas que yo no genero. La realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá", explicó.

El próximo duelo del Inter Miami será en la League Cup contra el Charlotte FC; los de Florida ahora mismo son los favoritos para quedarse con el título, ya que no han perdido ni un solo encuentro desde que el Messi se puso la '10' rosada hace casi dos meses atrás.