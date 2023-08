¿Cuándo, a qué hora y contra quién juega el Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup?

El Inter Miami continúa su camino en la presente edición de la Leagues Cup, gracias a las grandes actuaciones de Lionel Messi. De esta manera, luego de una agónica victoria mediante la tanda de penales por los octavos de final del certamen frente a Dallas FC, “las Garzas” se clasificaron a los cuartos de final.

Asimismo, los nuevos refuerzos del conjunto rosa para la segunda mitad de la temporada han jugado un papel protagónico en todos los partidos disputados en la Leagues Cup. De esta manera, el astro rosarino es el actual goleador indiscutido del torneo con siete goles en cuatro partidos disputados, cantidad que le bastó para colocarse como el cuarto goleador histórico del club.

Luego de entablar 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Major League Soccer, el Inter Miami dio un giro de 180° grados al mantener un paso invicto en la Leagues Cup. Tras las dos victorias en la fase de grupos 2-1 antes Cruz Azul y 4-0 frente al Atlanta United, los dirigidos por Gerardo el “Tata” Martino vencieron 3-1 a Orlando City en los dieciseisavos de final, y completaron su recorrido con la victoria por penales tras empatar 4-4 en los 90 minutos regulares frente a Dallas FC.

Del mismo modo, el próximo rival del equipo David Beckham y Jorge Mas por los cuartos de final del certamen es el Charlotte FC, quienes vienen de vencer 2-1 al Houston Dynamo por los octavos de final del certamen. El encuentro se jugará en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami, a las 20:30h (hora de Venezuela).

No obstante, a pesar de la gran racha del equipo y de Lionel Messi, la victoria no está asegurada, así comentó su entrenador, Gerardo Martino, tras los problemas defensivos que tuvieron en la ronda anterior. "No es algo que se arregle con un cambio de nombres en la alineación, se resuelve con más trabajo y más tiempo", dijo Martino. "Este cuerpo técnico empezó a trabajar hace 40 días en medio de un torneo que nos encuentra jugando cada tres o cuatro días. Así que, indudablemente, el trabajo que típicamente se puede hacer durante una semana completa no lo hemos podido hacer."