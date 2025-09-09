Gooooolll de Josef Martínez que vuelve a darle la ilusión a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Cuando parecía que se le venía la noche a Venezuela tras el gol de Colombia, Josef Martínez le dio otro aire a la Vinotinto con el 2-1 en el minuto 12 del primer tiempo.

Martínez aprovechó que el portero de Colombia, Kevin Mier, despejara mal el bajón y lo dejara vivo, para que el delantero Vinotinto que nunca detuvo su carrera hacia el arco, aprovechara el rebote y marcara su gol 15 con la Vinotinto.

Esta jugada comenzó luego de una descolgada de Telasco Segovia (que marcó el primer gol) por la banda quien sacó un primer remate que generó la acción del 2-1.



