Gabriel Cichero cerca de sumar a estos dos históricos de la Vinotinto en su equipo de la Kings League

Gabriel Cichero puso fin a su etapa como jugador de la Kings League y tomó un nuevo reto que estará atado a los banquillos. El mítico lateral es el entrenador anunciado por Los Chamos FC para el próximo formato de esta liga extendido para América y, con este nuevo rol, dejó entrever que tiene muy cerca en la agenda de su equipo a dos históricos de la Vinotinto como: Alejandro 'El Lobo' Guerra y Ronald Vargas.

Cichero compartió una publicación en su cuenta en la red social X, en la que etiquetó a los máximos directivos del club, Donato Muñoz (TheDonatoYoutub), presidente, y Yolo (@YoloAventuras), al tiempo que acompañó su escrito con un: "¿Será posible?", en referencia a los posibles refuerzos de los criollos.

El anuncio lo inició el DT de Los Chamos con la popular frase en seguidores de la selección nacional: "Mano tengo fe" y también etiquetó a los dos referentes retirados del fútbol profesional, acercando así más la posibilidad de contar con estos talentos en el estreno de la competición.

Este anuncio no llega como sorpresa mayúscula, porque fue el mismo Cichero, que se ganó el respeto en este certamen gracias a sus buenas actuaciones, quien en su presentación como entrenador del equipo dejó caer la idea de formar un equipo integrado solo por venezolanos: "Ya me he puesto en contacto con Alejandro Guerra, Ronald Vargas, Luis Manuel Seijas, Giancarlo Maldonado, entre otros. Paciencia y Fe"

Así como en otra intervención, compartida por las redes de la entidad que dirige, confesó que el mejor jugador de la historia del fútbol venezolano, Juan Arango, también estaba en su agenda: "Arango está en la lista".

La Kings League, que tiene como antecedentes su creación en España de 2022 por nombres como el legendario defensor del FC Barcelona, Gerard Piqué, aún no tiene una fecha oficial del arranque de esta versión en América, pero se prevé que de inicio a la acción en el mes de enero.