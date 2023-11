En nuevo reto de Gabriel Cichero en la Kings League (+Video)

El exfutbolista venezolano Gabriel Cichero anunció su retiro como jugador en activo de la Kings League el pasado 20 de noviembre de 2023. Tras un año de actividad, el "Winner" volverá al fútbol, pero esta vez como entrenador.

Cichero ha sido nombrado nuevo entrenador de Los Chamos FC, equipo que participa en la Kings League Américas, una liga privada de fútbol que se disputará en México y existirá en paralelo a sus contraparte en España. El equipo venezolano serà presidido por los creadores de contenido, Yolo y TheDonato.

"Se llevaron nuestro talento pero no lo supieron aprovechar, ahora es momento de que vuelva a casa... ¡BIENVENIDO WINNER!", dijo el club en un video donde hicieron oficial la presentación la presentación de ex seleccionado Vinotinto.

Cichero cuenta con una amplia trayectoria como futbolista. Pasó por el caracas FC, RC Lens y Nantes de la Ligue 1 de Francia, además de su paso en la Kings League de la mano de Porcinos, Ultimate Mostoles y Rayo de Barcelona.

"Ya me he puesto en contacto con Alejandro Guerra, Ronald Vargas, Luis Manuel Seijas, Giancarlo Maldonado, entre otros. Paciencia y Fe !". Escribió Gabriel en su cuenta de X, asegurando que no será el único bombazo que traiga el club venezolano a la competición.

Otro de los nombres que suena para llegar al club de Los Chamos es el de Juan Arango que podría ingresar como jugador 12 o como parte del cuerpo técnico.

Cichero comenzará su carrera como entrenador en enero de 2024. El torneo de futbol 7, que está programado para comenzar a comienzos del 2024, tendrá una duración de tres meses en su primer split.