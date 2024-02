¡Vuelve el FUTVE! Así se jugará la cuarta jornada del Torneo Apertura (+Video)

La temporada 2024 de la Liga FUTVE no se detiene, y el Torneo Apertura 2024 seguirá su curso este fin de semana, cuando los 14 equipos que hacen vida en nuestro balompié nacional salten a los diversos terrenos de juego de nuestro país para seguir generando emociones, como ha sido común hasta los momentos en lo que va de campaña.

Este fin de semana nuestro fútbol tendrá además una gran noticia, que sin duda llenará de alegría a los aficionados, ya que este mismo fin de semana el fútbol venezolano regresará a las pantallas de Meridiano Televisión, con tres emocionantes encuentros.

De esta manera, el canal de los especialistas en deporte se suma nuevamente a la difusión de este torneo que apasiona a mucha gente en todo nuestro país, tal y como sucedió en la segunda mitad de la anterior temporada 2023.

Vuelve el FUTVE a Meridiano:

Las transmisiones del Torneo Apertura 2024 por las pantallas de los especialistas en deporte arrancarán este mismo viernes 23 de febrero, cuando uno de los líderes, UCV Fútbol Club, reciba la visita del Monagas SC en el Estadio Olímpico de Caracas, a las 7:00 PM, en un duelo que será de suma importancia para dos equipos con inicios completamente opuestos.

Dos juegos más serán transmitidos por Meridiano TV durante esta jornada, y ambos serán el día sábado 24 de febrero. Primero, nos quedamos en Caracas, ya que el Deportivo La Guaira recibirá a la Academia Puerto Cabello en el Estadio Olímpico de la UCV, en un compromiso pautado para arrancar a las 3:00 PM.

Horas más tarde nos trasladaremos a Mérida, en donde el colista Estudiantes de Mérida recibirá la visita del eléctrico Caracas FC de Leo González, que contará con los regresos de Bryant Ortega y Renné Rivas. Además, por el académico será el debut como local del nuevo entrenador Daniel Farías, aunque lo hará sin público, debido a las sanciones que acarrea el Metropolitano.

Jornada 4 completa:

Viernes:

Portuguesa vs Deportivo Táchira - 4:00pm - Estadio Brígido Iriarte

UCV vs Monagas - 7:00pm - Estadio Olímpico de la UCV (EN VIVO POR MTV)

Sábado:

Deportivo La Guaira vs Academia Puerto Cabello - 3:00pm - Estadio Olímpico de la UCV (EN VIVO POR MTV)

Estudiantes de Mérida vs Caracas - 5:45pm - Estadio Metropolitano de Mérida (EN VIVO POR MTV)

Zamora vs Rayo Zuliano - 8:30pm - Estadio Agustín Tovar "La Carolina"

Domingo:

Carabobo vs Angostura - 4:00pm - Estadio Misael Delgado

Metropolitanos vs Inter de Barinas - 7:00pm - Estadio Olímpico de la UCV