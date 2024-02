Liga FUTVE: Así marcha la tabla de posiciones luego de la tercera jornada del Apertura 2024 (+Video)

La jornada 3 de la Liga Futve "LarkinVen" dejó a Deportivo Táchira, UCV FC y Academia Puerto Cabello en lo más alto de la tabla de posiciones, tras conseguir importantes victorias en sus respectivos encuentros, con Caracas FC como el gran perjudicado en la tabla debido a su derrota.

El Aurinegro sigue rugiendo

El Deportivo Táchira venció 2-1 al Deportivo Rayo Zuliano en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Los goles del "Carrusel Aurinegro" fueron obra de Oliver Benítez y Maurice Cova, mientras que Heideber Ramírez descontó por los zulianos.

UCV FC sigue al alza

La UCV FC se impuso por la mínima 1-0 al Inter de Barinas en el estadio Metropolitano de Mérida. El tanto de Tomás Blanco bastó para que los universitarios se quedaran con los tres puntos.

Academia Puerto Cabello domina en casa

Academia Puerto Cabello derrotó 2-1 a Estudiantes de Mérida en el estadio La Bombonerita. Michael Covea y Rubén Rojas guiaron a los "Guerreros del Fortín" a la victoria, mientras que Elías Alderete descontó por Estudiantes.

El Penta se impone

En lo que respecta al duelo que subió el telón de la fecha, Portuguesa FC sumó su primera victoria ante el Caracas FC tras imponerse 1-0, con lo que fue el gol 200 de Richard “El Avioncito” Blanco en su carrera en el balompié criollo.

Otros resultados

Monagas SC y Carabobo FC empataron 0-0 en el estadio Monumental de Maturín.

Metropolitanos FC remontó y venció 3-1 al Zamora FC en el estadio Olímpico.

Angostura FC y Deportivo La Guaira igualaron 1-1 en el Polideportivo Ricardo Tulio Maya.

Táchira, UCV y Puerto Cabello se consolidan como líderes

Con estos resultados, Deportivo Táchira, UCV FC y Academia Puerto Cabello se consolidan como líderes de la Liga Futve, con 7 puntos cada uno, solo separados por la diferencia de goles, +5, +4, +2 respectivamente.

EQUIPOS J DG PTS 1. Deportivo Táchira 3 +5 7 2. UCV 3 +4 7 3. Academia Puerto Cabello 3 +2 7 4. Caracas FC 3 +2 6 5. Metropolitanos 3 +1 6 6. Carabobo 3 +1 5 7. Angostura 3 +1 5 8. Dvo La Guaira 3 -1 4 9. Rayo Zuliano 3 0 3 10. Inter Barinas 3 -1 3 11.Portuguesa 3 -2 3 12. Monagas 3 -3 1 13. Zamora 3 -3 1 14. Estudiantes de Mérida 3 -6 0

La jornada 4 promete emociones

La próxima jornada de la Liga FUTVE promete emociones con partidos como el Portuguesa vs. Deportivo Táchira, UCV FC vs. Monagas SC y Deportivo La Guaira vs. Academia Puerto Cabello.

El torneo Apertura de la Liga FUTVE se encuentra en un momento emocionante, con varios equipos luchando por el liderato. La próxima jornada será crucial para definir el rumbo del campeonato y los objetivos de varios clubes.