Liga Futve: ¡Avión certero! Richard Blanco llega a esta cifra redonda de goles y se une a selecto club

Este viernes se llevó a cabo la tercera jornada del Torneo Apertura de la presente temporada en la Liga Futve, donde el delantero del Portuguesa FC, Richard Blanco se convirtió en el héroe de ese compromiso e inscribió su nombre en la historia de esta Liga.

La oncena dirigida por Jesús Ortiz venía de dos resultados adversos y aunque hoy tampoco jugaron su mejor encuentro, supieron contener a la ofensiva del Caracas FC, para aprovechar la jerarquía en el ataque del "Avioncito", quien anotó el tanto del triunfo 1-0 de los visitantes en el minuto 88 del choque, dándole así los tres primeros tres puntos del torneo a su conjunto.

No obstante, la celebración no se quedó simplemente en el triunfo, sino que el ex miembro de la selección Vinotinto llegó a la impresionante cifra redonda de 200 tantos en su largo andar en Venezuela, uniéndose a Juan García y Rafael Castellín, los únicos dos futbolistas que habían alcanzado esa cantidad de dianas en el Futve.

El delantero oriundo del estado La Guaira cuenta actualmente con 42 años, sin embargo, eso no es impedimento, para seguir demostrando su jerarquía y todas sus habilidades dentro del área rival, siendo pieza clave en la delantera del Portuguesa por marcar goles importantes como el realizado recientemente.