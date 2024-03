Liga FUTVE: ¡Duro golpe! Miku Fedor y su sentido mensaje para el Caracas FC (+Video)

La Academia Puerto Cabello demostró su poderío en La Bombonerita y derrotó de forma contundente al Caracas FC por 2-0 en un vibrante encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Liga FutVe. El equipo dirigido por Noel Sanvicente se consolida en el primer lugar de la tabla con 17 puntos.

El partido comenzó con ambos equipos buscando el arco rival, pero fueron los locales quienes tomaron la iniciativa y se pusieron en ventaja gracias a la intervención del delantero venezolano Miku Fedor. A los 26 minutos, Fedor asistió de cabeza a Rubén Rojas, quien con una certera definición abrió el marcador.

Solo tres minutos después, el argentino Fernando Cobos se combinó con Fedor, quien desató un potente disparo que dobló las manos del portero Benítez y se alojó en el fondo del arco, ampliando la ventaja a dos goles para la Academia.

El Caracas FC, a pesar de los intentos por descontar, se encontró con una sólida defensa porteña que impidió cualquier tipo de peligro. Al minuto 43', el capitán del equipo capitalino, Rubert Quijada, tuvo que ser sustituido por molestias físicas, lo que debilitó aún más su ataque. En el segundo tiempo, la Academia se vio obligada a jugar con 10 jugadores tras la expulsión del lateral argentino Facundo Cobos. A pesar de la ventaja numérica, el Caracas FC no pudo aprovechar la situación y se vio incapaz de anotar un gol, resignándose a la derrota.

Tercera victoria consecutiva y dardo de Miku

Con este triunfo, la Academia Puerto Cabello suma su tercera victoria consecutiva en la Liga FutVe, consolidándose como líder indiscutible del campeonato. En cambio, el Caracas FC acumula cinco partidos sin ganar, sumiéndose en una profunda crisis.

Al finalizar el encuentro, el delantero venezolano Miku Fedor aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo a la directiva del equipo capitalino. "Todos saben que soy hincha del Caracas FC. Llevo cuatro años pidiéndole a la directiva que me lleve y no han querido. Los aficionados me critican mucho porque vine a Academia, yo estoy donde quieren que esté, al final no puedo obligarlos"

Miku también destacó su palmares individual dejando entrever su descontento con la gestión del club capitalino, "Jugué tres Premundiales, dos Copa América, partidos de Champions League, Europa League, más de 200 partidos en España, si con eso no consideran que puedo ayudar al Caracas, bueno, tengo que aceptarlo".