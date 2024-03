Futsal invade el oeste de la ciudad capital

Tetsu Futsal parece tener un enfoque valioso en la formación integral de jóvenes atletas. Al promover valores como el compañerismo, la honestidad y la unidad como una familia, están cultivando habilidades que van más allá de una cancha de juego y acá en esta escuela del oeste capitalino las cosas parecen estar yendo por un muy buen camino.

El énfasis en el esfuerzo diario para alcanzar la excelencia en el futsal venezolano muestra un compromiso con el desarrollo personal y deportivo de sus jugadores. Esta combinación de valores y excelencia deportiva es fundamental para el crecimiento y el éxito a largo plazo, tanto dentro como fuera del deporte. Por los momentos, cuentan con las categorías desde la sub 8 hasta la sub 18 dejando claro así que están enfocados a más no poder en la integración de cada jugador que hace vida en la escuela.

Es inspirador ver cómo la escuela Tetsu Futsal no se conforma con el éxito actual, sino que busca constantemente mejorar y crecer. La dedicación de su cuerpo de entrenadores en motivar a los jóvenes atletas a alcanzar su máximo potencial es fundamental para este proceso de crecimiento continuo.

“Pienso que quien se atreve a enseñar nunca deja de aprender, enfoque determinación y convicción es mi frase para avanzar y hacerlos llegar. En mi equipo no consiste en elegir o buscar el mejor jugador, consiste formar en pasos pequeños a personas grandes para llegar al éxito, valores, talento y personalidad. Trabajo día tras días que dan resultados de grandeza y pasión para alcanzar un sueño además de la preparación para que se observé lo bonito del Futsal”, comentó Jhoiris Ardila entrenadora y cofundadora de la escuela capitalina.

Por otra parte, el deseo de convertirse en una escuela insignia del Futsal capitalino demuestra una visión ambiciosa y un compromiso con la excelencia. Con una combinación de valores sólidos, esfuerzo constante y un equipo de entrenadores apasionados, sin duda están en camino de lograr grandes cosas en el mundo del Futsal en Venezuela.