Vea las fuertes acusaciones de Diego Maradona Jr sobre la muerte de su padre

Tras más de tres años de la partida física de Diego Armando Maradona, su hijo, Diego Armando Maradona Sinagra, aún busca atar los cabos sueltos sobre el fallecimiento del astro del fútbol mundial.

El italo-argentino nacido de la relación extramarital del 'Pelusa' con Cristiana Sinagra expresa que se mantiene abierta una investigación por presunta negligencia médica: "Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho".

"Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea pero no puedo decirla", manifiesta Maradona Jr ante el medio italiano Mediaset.

De igual forma, también cuenta la historia de cómo logró obtener el reconocimiento legal de su padre y cómo logró acercarse a él para "tener una relación normal entre padre e hijo", expresando también que "fueron cuatro años muy bonitos".

"La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte", declara Diego Armando Maradona Jr, quien también afirma no haber aceptado del todo el fallecimiento del campeón del mundo con Argentina en 1986.

Al igual que su progenitor, Maradona Jr se dedicó al fútbol a nivel profesional, alternando en clubes de Serie C y Serie D de Italia. De igual forma, jugó fútbol playa y fue subcampeón con Italia en dicha modalidad en 2008.