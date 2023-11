¡Regreso inminente! El ecuatoriano Byron Castillo tendría todo listo para retornar al fútbol ecuatoriano (+Detalles)

Byron Castillo fue el responsable de que la Selección absoluta de Ecuador comenzará las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con tres puntos menos que el resto de selecciones. Esto debido a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), determinó que el jugador habría presentado una documentación falsa.

Asimismo, el TAS emitió la sanción el pasado 8 de noviembre del 2022 contra Castillo porque que fue él quien admitió “no haber nacido en Ecuador”, sino en Tumaco, Colombia. A base de esto, la máxima entidad del arbitraje deportivo determinó que el pasaporte del lateral derecho “contiene cierta información falsa”.

Y que, pese a los reclamos de los abogados del jugador para el TAS, “la grabación de audio de una parte de la entrevista del jugador con el coronel (Jaime) Jara (expresidente de la Comisión de Investigación de la FEF, en la que el jugador se incrimina) no solo es admisible, sino también confiable (...); el panel sostiene que la grabación de audio es admisible como prueba en este procedimiento”.

Regreso al fútbol ecuatoriano

Castillo fue transferido a mediados del 2022 al León de México y en el 2023 fichó por Pachuca, por pedido del técnico uruguayo Guillermo Almada. Sin embargo, el lateral derecho ecuatoriano no tendría oportunidad para jugar en el Pachuca de la Liga Mx el próximo año, según medios aztecas; y suena para reforzar al Barcelona Sporting Club, en la institución donde estalló el escándalo sobre una fraudulenta inscripción de sus datos en el Registro Civil.

“Castillo no debe tener problemas en ningún lado. Se está dudando de la legitimidad de los datos y eso no lo hace Byron, no se puede dudar del Estado ecuatoriano. Byron no tendría ningún problema en jugar en cualquier equipo”, comentó Giovanny Cárdenas, viceministro del Deporte, a radio Sonorama.

“Es muy importante. Me preocupa que quienes emitieron estas resoluciones (Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS) duden de la legitimidad de los documentos emitidos por nuestras instituciones. Hasta el momento, Castillo es nuestro compatriota”, añadió el funcionario.