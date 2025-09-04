¿Problemas? Nuevo fichaje del Barcelona lanza esta advertencia

Suscríbete a nuestros canales

Desde Suecia, la joven promesa Roony Bardghji ha enviado un contundente mensaje al FC Barcelona, dejando clara su postura sobre su rol en el club.

En declaraciones a la prensa mientras se concentra con la selección Sub-21 de Suecia, el talentoso extremo desmintió rotundamente cualquier rumor que lo vincule al equipo juvenil, el Barça Atlètic, y subrayó que su única meta es formar parte del primer equipo.

"No creo que hubiera fichado por el Barcelona si se tratara de jugar en el equipo juvenil. He disputado más de 100 partidos en un equipo A y no habría aceptado ir a un equipo B. Eso es algo que se lo han inventado. No es cierto".

Con esta declaración, el futbolista de 19 años reafirma su ambición y el acuerdo que, según él, existía desde el principio con el club blaugrana. "Desde el principio, tanto el club como yo sabíamos cuál era el plan, que era estar en el primer equipo. De todo lo que se ha dicho, nada es cierto", añadió.

Los retrasos en la inscripción

Las palabras de Roony Bardghji llegan en un momento delicado, ya que su inscripción con el primer equipo del Barcelona se ha retrasado debido a problemas de 'Fair Play' financiero.

Esta situación ha generado incertidumbre y ha alimentado los rumores de que el club podría intentar ubicarlo temporalmente en el Barça Atlètic. Sin embargo, el jugador insiste en que los problemas burocráticos no han afectado su mentalidad.

¿Podrán inscribirlo?

"No me ha afectado porque ya otras veces han tenido problemas para inscribir jugadores", explicó el sueco. El pasado jueves, la lista de dorsales del Barça Atlètic se hizo pública, y el nombre de Roony Bardghji no figuraba en ella.

Dicho hecho no solo valida la versión del jugador, sino que también indica que el Barcelona está dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir su parte del trato.

Según diversas fuentes, el club estaría incluso dispuesto a utilizar el aval para garantizar la inscripción del jugador en el primer equipo, cumpliendo así la promesa de que estaría a las órdenes de Hansi Flick.