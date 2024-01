Preolímpico 2024: El susto vivido por la joven figura de la selección Argentina

Claudio Echeverri, jugador del Manchester City cedido al River Plate, vivió un momento de susto durante su primera titularidad en el Preolímpico de Venezuela. El joven futbolista participó en el tercer encuentro en el que Argentina aseguró su lugar en el cuadrangular final al vencer por 0-5 a Chile.

Durante la primera mitad del partido, Echeverri experimentó dificultades respiratorias que le provocaron un fuerte dolor en el pecho. En sus propias palabras: "En el partido me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco". A pesar del susto, el jugador logró recuperarse después de ser atendido a los 35 minutos y continuó jugando con normalidad hasta que fue sustituido por Baltasar Rodríguez a la hora de juego, por decisión del seleccionador Javier Mascherano.

Tras el partido, Echeverri expresó su alivio al haber superado el episodio: "Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios". A pesar de la preocupación experimentada en el terreno de juego, el joven futbolista se mostró agradecido por haber superado el percance.

A pesar de su susto, la actuación de Echeverri en su primera titularidad no fue especialmente destacada, y él mismo reconoció que no había tenido un buen partido, afirmando ser muy autocrítico. Sin embargo, el jugador se mostró optimista y agradecido por la oportunidad de representar a su país en el torneo preolímpico.

Por otro lado, la selección argentina se prepara para disputar el cuadrangular con el objetivo de asegurar una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de los desafíos y contratiempos, el equipo se mantiene enfocado en lograr este importante objetivo.

La albiceleste ya se encuentra clasificada a la siguiente ronda junto con Paraguay como representantes del Grupo B. Enfrentará este viernes a Uruguay en el Polideportivo Misael Delgado en un partido de tramite donde seguramente el seleccionador argentino, Javier Mascherano, aproveche de rotar jugadores para dar descanso a varios elementos y preparar el cuadrangular final de mejor manera.