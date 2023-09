¡Preocupación en Argentina! Lionel Messi es duda para el partido ante Bolivia

La selección argentina debutó en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el pasado jueves 7 de septiembre contra Ecuador. La actual campeona del Mundo salió victoriosa 1-0 con un gol de Lionel Messi de tiro libre a falta de 15 minutos para culminar el segundo tiempo del encuentro.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para la albiceleste tras su victoria en el Monumental de Buenos Aires. Puesto que, en los últimos minutos del encuentro, Leo se tocó un par de veces la cara posterior del muslo derecho, y a pocos minutos de finalizado el partido, miró al banquillo y pidió el cambio.

De esta manera, el propio estratega de la selección argentina, Lionel Scaloni, no quiso asegurar la presencia del siete veces ganador del balón de oro en la segunda jornada del premundial. "Sinceramente, no sé qué tiene. Él pidió el cambio sino no lo saco. Se hará estudios y si está mal no viajará", había asegurado el propio Scaloni en la conferencia posterior al encuentro ante La Tri.

Finalmente, Messi se acercó este sábado a Imaxe, un lugar especializado de diagnóstico por imágenes, para realizarse estudios. Todo esto para prevenir cualquier tipo de lesión muscular que pueda tener el astro argentino de cara a la segunda jornada de las clasificatorias mundialistas.

No obstante, los exámenes arrojaron que Leo no tiene ningún tipo de lesión muscular, por lo que puede viajar a La Paz para enfrentar a la selección boliviana. Sin embargo, eso es algo que determinará el cuerpo técnico junto a Scaloni, ya que Messi no tuvo pretemporada al llegar al Inter Miami y sumó una cantidad de partidos y de viajes largos en muy poco tiempo.