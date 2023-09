Eliminatorias: ¿Por que Messi salió antes de tiempo en el partido frente Ecuador?

Una de las grandes imágenes de la primera fecha de las Eliminatorias fue la de Lionel Messi saliendo del terreno de juego antes de que el partido entre Argentina y Ecuador terminara, pese a que los actuales campeones del mundo solo ganaban por la mínima y estaban en riego de perder un par de puntos en caso de empatar a última hora.

Messi fue el héroe de la selección albiceleste tras anotar el gol de tiro libre que le permitió a los suyos tomar ventaja en el segundo tiempo contra los ecuatorianos. El '10' del Inter Miami ejecutó de forma magistral una pelota parada en la que no le dejó ningún tipo de opción al guardameta rival que solo se quedó perplejo al ver como la pelota entraba por la escuadra.

El gol de la "Pulga" no fue lo único resaltante del partido, ya que todavía con varios minutos por jugarse, el exbarcelonista fue sustituido por el técnico Lionel Scaloni. Messi se fue ovacionado por todo el estadio pero también dejó en el aire la razón por la cual salió, algo que casi nunca pasa con el '10' sin importar el equipo donde juegue.

“Me pidió el cambio él. Sino, no lo saco. Lo evaluaremos luego a ver qué tiene. No sé qué tiene Leo. Pidió el cambio porque sintió algo. Mañana le harán estudios y si está bien, viajará. Sino, veremos qué hacemos”, dijo el estratega en la rueda de prensa post partido.

Messi, por su parte, indicó que fue el cansancio el que motivo su cambio: “Al final estaba un poco cansado”, dijo. “Seguramente no será la última vez que salga de los partidos, pero me sentí muy bien durante el partido. Fue un partido duro, muy físico, muy desafiante, pero me sentí bien”.

A la edad de 36 años es normal que un jugador que lo juega todo, como es el caso del argentino, sienta la fatiga más que antes y, tratándose de un jugador tan experimentado, no extraña que tome precauciones para cuidar su integridad física, sin necesidad de arriesgar un lesión para dejar de jugar.