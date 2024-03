Premier League: Jürgen Klopp sobre el posible penal: "Si el balón no estuviera ahí, lo mata" (+detalles)

Este domingo, se llevó a cabo una nueva jornada de la Premier League, la cual contó con un encuentro de mucha rivalidad y que contó con una acción de mucha polémica, la cual pudo marcar la diferencia.

El conjunto del Liverpool empató con el Manchester City a un gol, no obstante, Doku intentó despejar el balón en la penúltima jugada del compromiso tras un corner de los locales y golpeó a Alexis Mac Allister a la altura del pecho, pero el principal no sentenció falta.

Para los futbolistas de los "Reds", el colegiado se equivocó con la decisión, debido a que fue una jugada que fue chequeada por el VAR e incluso el técnico Jürgen Klopp, también consideró que era penalti.

"Si el balón no estuviera ahí, lo mata. Para toda persona que ve fútbol en este planeta es un penalti, si piensas que no lo es entonces tal vez no seas una persona de fútbol", destacó el entrenador al finalizar el encuentro, según el medio "Fútbol de Inglaterra".

Con este resultado, el Arsenal queda como líder con 64 puntos, superando por diferencial de goles al Liverpool (64 puntos) y los "Citizens quedan en el tercer puesto con 63 unidades.