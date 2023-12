¡Para donde lo manden! Chicharito dispuesto a jugar en cualquier liga del mundo

El delantero Javier "Chicharito" Hernández ha sido liberado de su contrato tras jugar en Los Ángeles Galaxy de la MLS jugó 82 partidos y marcó 39 goles con el equipo. Su futuro es desconocido. Aunque actualmente se encuentra fuera de algún equipo y recuperándose de una lesión, su nombre ha desatado muchos rumores sobre su posible regreso a la Primera División mexicana, al parecer con Chivas. Monterrey, también busca su fichaje en el mercado este invierno

Todo apunta a la decisión de Chivas de devolver definitivamente a Javier Hernández al equipo con el que inició, pero según medios, Chivas habría hecho una oferta formal por el delantero, pero él aún evalúa la posibilidad de quedarse en Estados Unidos o regresar a la segunda división europea, incluso si el nivel es más bajo, esto ya que una sus prioridades personales estar más cerca de sus hijos.

También confesó que podría aceptar jugar en el Club América, el odiado rival de Chivas, si dejan a Águilas y Atlas como sus únicas opciones. Desde su punto de vista, la postura es la de menos, porque cualquier oferta tiene aspectos contradictorios y favorables, el exjugador del Real Madrid considera más importante su trabajo que el de la identidad del club.

“Me atrae cualquier oferta en cualquier parte del mundo, obviamente, tiene pros y contras. No existe la oportunidad ideal, no existe como el escenario ideal, si el Manchester United o el Real Madrid llegaran y te quisieran, habría siempre contras. Va a haber siempre el cuestionamiento, no hay el escenario idóneo. Estoy abierto a todo dependiendo el club, dependiendo el país, dependiendo la oferta, dependiendo la confianza, dependiendo de todo… Ser un agente libre es lo que te permite valorar qué es lo más importante. Y claro que depende de qué clubes se acercan, pero lo más importante es que la institución muestre esa confianza y pueda ver lo que yo veo y pueda apostar”

¿Qué hará falta para que Chivas Regal fiche a Chicharito Hernández?

Según el propio futbolista mexicano, para regresar a Guadalajara faltan muchas cosas, de las cuales no dependían de él.

“Para volver faltan muchísimas cosas, pero como siempre lo he dicho, creo que la historia, de la manera más romántica, sería que yo pudieron terminar mi carrera en Chivas, nunca he estado cerrado, pero se tienen que dar muchas cosas”.

Lamentablemente el mexicano no pudo tener buen desempeño en su ultimo equipo debido a la lesión en la rodilla tras sufrir una rotura de ligamento cruzado el pasado 7 de junio, y estuvo de reposo por varios meses, hecho que no le agradó a los directivos del equipo ya que él también se perdió algunos partidos hace unos meses debido a otra lesión. Cabe destacar que Javier es uno de los futbolistas mejor pagados del fútbol de la MLS por lo que buscará un salario similar.