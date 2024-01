¡Otro más en la lista! Diego Simeone carga contra la Federación Española (+Video)

El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria contra el Rayo Vallecano en la jornada 22 de la Liga EA Sports 2023-2024, superando al Barcelona con la misma cantidad de puntos (47) en la tabla de posiciones por la diferencia de goles.

Ahora bien, lo interesante llegó en la rueda de prensa post-partido, debido a que el entrenador Diego Simeone, no ocultó su descontento por el apretado calendario y las ventajas que le dan a algunos equipos de descansar más que otros.

En este caso, el conjunto rojiblanco pidió a la Federación cambiar la fecha de la semifinal ante Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, teniendo sólo tres días para preparar el partido justo después de disputar el derbi contra el Real Madrid, por lo que, el estratega argentino acusó a los responsables del torneo de no respetar a los hinchas, "Lo interpreto poniéndome como aficionado. No lo respetan. No es que no respeten al Atlético, sino al aficionado porque ya se sabía antes de jugar contra el Sevilla que iba a pasar y el Athletic o el Barcelona iba a jugar en fin de semana. Si una semifinal tan importante para España la Federación decide que un equipo tenga 48 horas más para prepararlo me parece injusto".

Asimismo, aseguró que ni la Liga Española ni la Federación tomarán cartas en el asunto, "No lo quieren cambiar, lo considero una falta de respeto para nuestra afición. Eso no quiere decir que ganemos, no pasa por eso, sino por una cuestión de respeto y el hincha del Atlético quiere que sus futbolistas lleguen de la mejor manera. Si un equipo tiene cinco días y otro tres, yo me enojo".

Cabe destacar, que está desconformidad del "Cholo" se une a otras declaraciones de técnicos y jugadores, quienes también se han quejado en múltiples ocasiones por la falta de descanso entre compromisos, provocando que los futbolistas tengan más lesiones por el gran desgaste físico.