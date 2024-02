¡No se quedará así! Paul Pogba busará de revertir su suspensión por dopaje (+Comunicado)

La noticia de la suspensión por cuatro años a Paul Pogba por consumo de sustancias prohibidas, tras una prueba antidopaje, ha sorprendido al mundo del fútbol y del deporte a nivel mundial. El francés, quien fue campeón del mundo con su país en 2018, podría ver como esto es el final de su carrera como futbolista profesional.

Este mes de marzo, Pogba cumplirá 31 años de edad y, de cumplirse la sanción, estaría fuera de competición hasta sus 35 años, lo que podría terminar su paso como futbolista activo de manera prematura. El mediocampista dio positivo a dehidroepiandrosterona (DHEA), una sustancia que está prohibida en todas las disciplinas. Ante esto, el propio jugador emitió un comunicado sobre la situación y lo que hará para tratar de revertir la sentencia.

Pogba no se quedará de brazos cruzados

El jugador de Juventus aseguró que esta noticia lo sorprendió, pero que no se quedará de brazos cruzados y buscará la manera de cambiar esta sentencia que lo podría relegar directamente al retiro de su carrera profesional.

"Hoy he sido informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional. Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado, a sabiendas o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado o a favor o en contra. Como consecuencia de la decisión anunciada hoy, recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo", expresó el francés.

El jugador y sus abogados llevarán esto al Tribunal de Arbitraje Deportivo para buscar una reducción de la sentencia o salir absuelto de esto. El resultado positivo de la prueba antidoping fue del 20 de agosto de 2023, en el compromiso entre Juventus y Udinese, en el que Pogba no estuvo disputando minutos.