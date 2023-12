Moisés Caicedo explica porque eligió al Chelsea por encima del Liverpool

Ya pasaron varios meses desde que el jugador ecuatoriano Moisés Caicedo se metió entre los fichajes más caros de la historia, tras pasar desde el Brighton al Chelsea a cambio de 125 millones de euros, una estratosférica cifra que el Liverpool también estaba dispuesto a pagar en su momento, aunque el centrocampista se decantó por los blues.

Me empiezo, el jugador sudamericano era considerado como una de las promesas más interesantes en el fútbol inglés, tras un par de temporadas a gran nivel en el Brighton. Una vez que llegó el mercado de fichajes de verano, tanto Chelsea como Liverpool querían apostar fuerte por el jugador para reforzar sus equipos con el objetivo de pelear por los grandes trofeos, aunque actualmente no parezca que el Chelsea pueda lograrlo.

Caicedo ofreció unas palabras para el medio Sky Sports y no tuvo problemas en explicar el motivo por el que prefirió al Chelsea al Liverpool en su momento, pese a que los reds son un equipo mejor conformado.

"Estuve hablando con el Chelsea durante mucho tiempo. Era imposible decirle que no al Chelsea, porque estaban conmigo apoyándome. En verano, sufrí mucho porque era complicado dejar Brighton. Estaban conmigo y, en el último momento, el Liverpool me llamó, pero ya era demasiado tarde porque quería jugar en el Chelsea. Era difícil decir que no al Chelsea", explicó.