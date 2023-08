MLS: Lionel Messi busca liderar la ofensiva del Inter de Miami en el complemento (en vivo)

El conjunto comandado por el astro argentino Lionel Messi, Inter de Miami, tiene un nuevo reto esta noche, donde se mide al Nashville SC en condición de local, con el objetivo de seguir escalando en la tabla de posiciones de la Major League Soccer.

En este choque, la oncena dirigida por el "Tata" Martino sólo tiene en mente sumar de a tres, tal como lo hizo en su duelo más reciente, donde vencieron 2-0 al New York Red Bull. El estratega del Inter va con todo, tras ir desde el inicio con su estrella, la "Pulga" y en el centro de la delantera aportó al venezolano Josef Martínez.

El duelo arrancó con ambas oncenas estudiándose, sin embargo, los locales son más incisivos en tener el balón y pueden conseguir las primeras oportunidades de peligro.

Primer tiempo:

La primera parte de este choque fue muy floja, un periodo donde los locales se quedaron con la posesión, pero no inquietaron el arco rival en ningún momento y el Nashville tuvo dos buenas chances, las cuales no llegaron a penetrar las redes. Es probable que alguno de los dos directores técnicos realice alguna modificación en el once, para intentar cambiar el rumbo del compromiso.