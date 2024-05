Manchester United confirma la salida de este Campeón del Mundo (+Video)

El defensor francés Raphael Varane ha confirmado su salida del Manchester United al final de la temporada 2023/24. Varane, quien llegó al club procedente del Real Madrid en 2021, no ha logrado alcanzar las expectativas y se marchará como agente libre.

Un mensaje emotivo de despedida

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Varane expresó su gratitud hacia el club, la afición y sus compañeros de equipo. "Ha sido un viaje increíble", dijo Varane. "Desde el primer día que puse un pie en Old Trafford, me sentí como en casa. He aprendido mucho y he crecido como jugador y como persona".

Tres años de altibajos

Varane llegó al Manchester United con la esperanza de ganar títulos y consolidarse como uno de los mejores defensores del mundo. Sin embargo, su paso por el club ha estado marcado por altibajos. En su primera temporada, Varane fue parte del equipo que ganó la Copa Carabao, pero también cometió algunos errores que le costaron críticas.

En la segunda temporada, Varane se vio afectado por las lesiones y perdió su puesto titular en la defensa. La llegada de Erik ten Hag como nuevo entrenador del Manchester United en el verano de 2022 le dio a Varane una nueva oportunidad, pero el francés no ha logrado convencer al técnico holandés.

"Nos veremos a todos en Old Trafford para despedirnos en el último partido en casa de esta temporada. Va a ser un día muy emocionante para mí". Expresó el zaguero en sus redes sociales.

Un futuro incierto

Se rumorea que Varane podría regresar a la Ligue 1 o irse a la MLS. El jugador aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, pero se espera que lo haga en las próximas semanas.

El central francés se marcha del equipo de los red devils habiendo jugado hasta la fecha un total de 88 partidos en tres temporadas, con dos goles anotados y con el título de la Carabao Cup logrado el pasado año en Wembley.

El Manchester United ha emitido un comunicado agradeciendo a Varane por su servicio y deseándole lo mejor en su futuro. El club también ha destacado la profesionalidad y el compromiso del jugador durante su tiempo en Old Trafford. El club se encuentra en una fase de reconstrucción y necesitará reforzar su plantilla si quiere volver a competir por los títulos.