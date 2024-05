¿Quién es el máximo favorito para ganar la Eurocopa 2024?

A falta de un mes para el comienzo de la venidera edición de la Eurocopa 2024, la cual se realizará en Alemania por primera vez en la historia, todas las selecciones participantes están alistando los últimos detalles previos al inicio de la competición de selecciones más importantes de la UEFA, con el objetivo de convertirse en el nuevo monarca del viejo continente.

El primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 está previsto para que comience el próximo viernes 14 de junio. La selección de Alemania, al ser el país anfitrión, será el encargado de abrir el telón de la próxima edición del certamen ante su similar de Escocia en el Múnich Football Arena.

De igual manera, los dos mejores equipos en la recta final del campeonato se verán las caras en el Olympiastadion de Berlín, para disputar el partido decisivo de la venidera edición de la Eurocopa.

¿Quiénes son los favoritos para ser los nuevos campeones de la Eurocopa?

Varias son las selecciones que se posicionan como las claras candidatas a alcanzar las rondas finales de la venidera edición de la Eurocopa 2024. Alemania, Francia, Inglaterra y Portugal, afrontarán el primer partido de la fase de grupos como las delegaciones a vencer en el resto del certamen, debido a su gran presente y la calidad individual de cada uno de sus jugadores.

Francia

Finalista de la Eurocopa 2016, campeona del mundo en el Mundial 2018 y finalista en el Mundial 2022, la selección absoluta de Francia ha demostrado ser uno de los equipos con el mejor estado de forma de las 24 selecciones participantes. Además, presenta una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia, la cual está siendo comandada por Kylian Mbappé.

Inglaterra

Finalista en la Eurocopa 2021 y semifinalista en el Mundial 2018, la selección de Inglaterra cuenta ahora mismo con la mejor generación de futbolistas de su historia tanto a nivel de talento como de experiencia en la élite. El elenco dirigido por Gareth Southgate es la mejor valorada de todo el campeonato, seguido de Francia y Portugal.

Alemania

Al ser la anfitriona del campeonato europeo, la delegación germana se posiciona como la primera alternativa de Francia e Inglaterra para quedarse con el trofeo. Los hombres dirigidos por Julian Nagelsmann buscarán romper con la mala racha que ha continuado en los últimos campeonatos internacionales: En el Mundial 2022 no lograron superar la Fase de Grupos, en la Eurocopa 2021 no superaron los Octavos de Final, en el Mundial 2018 no pasaron de la Fase de Grupos.

Portugal

Portugal cuenta con una de las mejores plantillas del campeonato: Rafa Leao, Joao Félix, Bernardo Silva, Rúben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes y, seguramente, Cristiano Ronaldo. Al igual que Alemania, el elenco de Roberto Martínez buscará olvidar su participación en el Mundial de Catar 2022, en el que fueron eliminados en los cuartos de final ante Marruecos.