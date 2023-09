¡Alerta con Lionel Messi! Argentina presentaría sorpresas en su XI ante Bolivia (+Detalles)

La selección argentina ya se encuentra en La Paz para el partido de este martes 12 de septiembre ante Bolivia, correspondiente por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La albiceleste buscará continuar su rumbo de igual manera que en la primera jornada ante la selección ecuatoriana, la cual obtuvieron una victoria 1-0 con gol de Lionel Messi.

Sin embargo, no todo es buenas noticias para la actual campeona del Mundo, puesto que, a falta de confirmación oficial de Lionel Scaloni, Messi no sería titular ante la selección boliviana en el encuentro de este martes.

El estratega de la selección argentina ofrecerá una charla técnica a las 15:00 hora de Argentina y 14:00 hora de Venezuela, en la que confirmará los 11 jugadores que defenderán la elástica albiceleste desde el comienzo del encuentro, y aquellos que estarán desde el banquillo con posibilidades de percibir algunos minutos de juego en el segundo tiempo.

Messi, quien tuvo que salir a final del partido ante Ecuador por una molestia muscular, no se ha entrenado en los cuatro días previos a la segunda jornada de las Eliminatorias. Sólo hizo movimientos de recuperación livianos el viernes, sábado y domingo. Y sin actividad en la cancha de The Strongest, el lunes.

Asimismo, su presencia en el banco de suplentes también está en tela de duda. Al principio, la decisión de que volará a Bolivia era para que sumara minutos. Lo dijo Scaloni: "Si viaja, es porque está para jugar". No obstante, que no se haya entrenado con el resto del equipo es una señal que demuestra que el capitán de la selección argentina no está bien.

A falta de Leo en el terreno de juego, entraría Ángel Di María en su posición y portaría la banda de capitán en el partido. El combinado albiceleste se verá las caras a la selección boliviana en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia. El recinto casa de Bolívar y The Strongest, recibirá a Argentina el próximo martes 12 de septiembre a partir de las 17:00 hora de Argentina y 16:00 hora venezolana.