Kylian Mbappé y el PSG avanzan en sus negociaciones

El caso de Kylian Mbappé en este mercado de transferencias sigue sin conocer su resolución, puesto que el jugador no ha decidido cual será su destino al final de la ventana de fichajes. Asimismo, los últimos días del mercado pueden ser decisivos para su situación actual con el Paris Saint-Germain y su posible salida al Real Madrid.

De esta manera, según informa el reconocido medio español “Diario AS”, el entorno del internacional francés habría aceptado reunirse el pasado domingo con emisarios de Catar, para conversar las distintas posibilidades y bajar la hostilidad que se había generado alrededor de ambas partes. Los dirigentes cataríes, salieron satisfechos de su primer encuentro con el entorno del jugador en París.

A su vez, se espera que esta semana haya un segundo encuentro entre los delegados del capitán de la selección francesa y los mandatarios de Catar, con la posible presencia de Nasser Al Khelaifi, presidente de PSG. Asimismo, en el segundo existirían posibles negociaciones en un ambiente de tranquilidad, según “AS”.

El último contacto que hubo entre Al Khelaifi y Mbappé fue el pasado 8 de agosto, cuando el mandatario del combinado de la capital francesa le comentó al jugador que no iba a volver a jugar con los colores del PSG si este no tomaba una decisión. El delantero galo le respondió "¿Ya verás? ¿Qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me deje jugar!".

Sin embargo, a pesar de que el internacional con Francia estaba apartado del primer equipo en gran parte de la pretemporada, Luis Enrique ya pudo contar con él en la segunda jornada de la “Ligue 1” frente al Toulouse, en el que Mbappé anotó el único gol del conjunto capitalino en el empate 1-1.

El desenlace de la historia sigue estando en las manos de Mbappé, el cual todo apunta a que seguirá más cerca de su país natal que de la capital española. No obstante, las dos últimas semanas del mercado de transferencias son vitales para el jugador.