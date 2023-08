Kylian Mbappé no llegará este verano al Real Madrid

El segundo capítulo de la novela de Kylian Mbappé con el Real Madrid parece haber llegado este lunes a su desenlace final por este año, luego de que el periodista y conductor del programa español El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, anunciara en su programa que el Real Madrid habría descartado por completo la llegada del atacante francés por esta temporada.

"La plantilla del Madrid está cerrada, y depende de Mbappé si quiere fichar por el Madrid la temporada que viene. Esta temporada es imposible" sentenció el comunicador español durante la edición de este lunes de su programa.

"Es verdad que en el momento en el que él comunica que no quiere renovar, el PSG le pone en venta, presuntamente. El Madrid se hubiese planteado una compra este verano, pero el PSG nunca ha puesto precio, y Mbappé siempre ha mantenido que quería cumplir su contrato" agregó Pedrerol.

Las malas noticias para los madridistas no quedaron solo con el hecho de que Mbappé no llegará esta temporada, sino que además, según Pedrerol, existe la posibilidad de que nunca llegue a vestir la camisa de los merengues. "La situación es mucho más delicada ahora. Si Mbappé renueva, se acabó... aunque nunca se sabe... pero si renueva, creo que el Madrid debe pensar en otra cosa. Si renueva, Mbappé no va a jugar nunca en el Real Madrid".

Todo parece indicar que esta misma semana se sabrá, de manera oficial, el futuro inmediato de Mbappé, quien ha sido tomado en cuenta nuevamente por el PSG y se espera que debute esta temporada el próximo sábado ante el Lorient en el Parque de los Príncipes.