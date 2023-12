¿Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Jr. son compatibles? (+Detalles)

El Real Madrid parece que volverá a intentar el fichaje de Kylian Mbappé en el mercado invernal, por ello, muchos aficionados y expertos están a la espera de saber cómo terminará este gran culebrón.

De confirmarse la llegada del delantero francés al conjunto merengue durante el mes de enero, Carlo Ancelotti, deberá tomar varias decisiones sobre la alineación titular al tener un plantel lleno de estrellas y sólo poder elegir once jugadores.

No obstante, la experiencia del estratega italiano, será clave para mantener a todos felices en el vestuario y que los egos no condicionen el rendimiento del equipo, de hecho, a principios de temporada, tras la incorporación del mediocampista inglés, Jude Bellingham, se vio obligado a cambiar la formación estelar del Madrid a un 4-3-1-2, que en defensa se convertiría en un 4-4-2. Esta importante modificación, se llevó a cabo debido a la gran cantidad de activos que tiene en el centro del campo (Toni Kroos, Luka Modrić, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler y el mencionado Bellingham), además de no contar con un reemplazo natural de Karim Benzema.

Ahora bien, el cuerpo técnico ha conseguido encontrar un once donde puedan jugar las principales figuras del equipo, sin embargo, las múltiples lesiones que se produjeron en este inicio de campaña, hizo que futbolistas como Brahim y Luka Modrić estén teniendo la regularidad que deseaban, pero que con la vuelta de algunas de las bajas, Ancelotti deberá que tomar decisiones muy difíciles.

¿Quién será el sacrificado con la posible llegada de Mbappé?

Lo que está claro, es que para tener un equipo equilibrado, no todos pueden jugar como titulares y con el posible fichaje de Mbappé, habrá algunos sacrificados en el once y uno de ellos podría ser el extremo brasileño, Rodrygo Goes, quien se ha puesto el equipo al hombro con las ausencias importantes por lesión. De mantener el 4-3-1-2 de esta campaña, el siete del PSG sería uno de los dos atacantes de la formación, acompañado por Vini Jr.

Sin embargo, la otra opción es volver al 4-3-3 para así, formar un tridente de ataque con los extremos brasileños por cada banda y Kylian como delantero centro con libertad de moverse por todo el frente de ataque. Esto perjudicaría a varios jugadores del mediocampo como Kroos o Modrić, los cuales aún deben decidir su futuro en la escuadra, por lo que, la llegada del francés podría condicionar la decisión de ambas leyendas blancas.