¿Es realmente necesario Kylian Mbappé en el Real Madrid? (+Detalles)

El Real Madrid es una de las instituciones deportivas más grandes y exitosas del mundo, algo que ha sido clave para que algunos de los mejores jugadores hayan jugado o estén actualmente en el equipo merengue.

Sin embargo, en los últimos años, el presidente del club, Florentino Pérez ha implementado una nueva estrategia de fichajes para poder competir con los jeques en los periodos de transferencias y esta se basa en firmar a jóvenes promesas que en un futuro puedan convertirse en las máximas figuras del conjunto blanco, como es el caso de Vinícius Júnior, Fede Valverde o Rodrygo Goes, los cuales llegaron siendo futbolistas desconocidos y que ahora son titulares indiscutibles en la "Casa Blanca".

Ahora bien, en el año 2018 los directivos se interesaron en un prospecto francés que empezaba a destacar en la Ligue 1 y en la UEFA Champions League con el AS Mónaco, Kylian Mbappé, considerado por muchos como el nuevo Cristiano Ronaldo. Pero el delantero decidió irse al Paris Saint-Germain y desde entonces el combinado español ha intentado ficharlo sin éxito.

Esta situación tiene divididos a la afición madridista, una parte expresa que Mbappé ha demostrado en varias ocasiones que no quiere jugar en el Real Madrid, mientras que, otros explican que es uno de los jugadores más destacados de la actualidad y que la falta de activos en ataque, tras la marcha de Karim Benzema, hacen que su contratación sea más que necesaria.

¿Deben realmente ficharlo en el mercado invernal?

En los últimos días, salió la noticia de que los responsables del equipo intentarán nuevamente comprar a la estrella del PSG y de la Selección de Francia en el siguiente periodo de transferencias, debido a que las múltiples lesiones que ha sufrido el Madrid en este inicio de temporada está condicionando mucho las alineaciones de Carlo Ancelotti, quien actualmente cuenta con sólo 3 delanteros en el plantel (dos extremos y un nueve); obligando al estratega italiano a cambiar la formación y explotar el nivel goleador de Jude Bellingham.

No obstante, en los partidos en los que el mediocampista inglés no está bien, al Madrid le cuesta anotar goles y crear oportunidades, puesto que, al tener a dos extremos en posiciones más centrales (Rodrygo y Brahim) hace que no puedan mostrar su mejor versión y pierdan muchos duelos aéreos. De allí la urgencia de fichar a Mbappé, que si bien es cierto que donde más cómodo se siente es por la banda, la gran polivalencia que posee le permite jugar sin problemas en todo el frente de ataque, una virtud que lo han posicionado como uno de los máximos anotadores de este 2023 y la prioridad número uno de Florentino en el mercado invernal.