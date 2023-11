Joya del Real Madrid encabeza la lista de la Selección Brasileña para la Fecha FIFA (+Convocatoria)

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció la convocatoria de Fernando Diniz, director de forma interina, para los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas de la próxima fecha FIFA ante Colombia y Argentina, el 16 y 21 de noviembre respectivamente.

Es la primera lista de Fernando Diniz tras la grave lesión de Neymar, que ya fue operado y se perderá toda la temporada. El seleccionador dejó un mensaje sobre el ‘10′: “Estar sin Neymar siempre es muy malo, es una pérdida para el fútbol brasileño y para el fútbol en su conjunto. Es un genio del fútbol y le deseamos una pronta recuperación”.

Tampoco estará disponible Casemiro, otro de los líderes de Brasil, quien sufrió una lesión con su club, el Manchester United y estará apartado de las canchas por unas semanas. Otra gran ausencia es Richarlison, que tras su mala racha en los últimos partidos con Brasil, no ha sido llamado por Diniz.

Como novedades, Diniz llamó a Douglas Luiz y Joelinton, que regresa tras perderse la última convocatoria por lesión. También vuelve Raphinha, que se perdió la doble fecha anterior por lesión.

La convocatoria de Fernando Diniz podría sufrir algún cambio antes de comenzar la concentración, ya que Gabriel Jesús fue llamado pese a estar lesionado del tendón de la corva y no jugar con el Arsenal desde el pasado 24 de octubre.

Endrick, La novedad en la lista

La gran novedad es la convocatoria de Endrick, el joven delantero de 17 años del Palmeiras. El futuro jugador del Real Madrid se convierte en el jugador más joven en ser convocado por Brasil desde Ronaldo en 1993.

Endrick se une a Vinicius y Rodrygo, sus futuros compañeros en el Santiago Bernabéu, en la convocatoria.

Fernando Diniz expresó que el delantero tiene el potencial para convertirse en un talento destacado, aunque no se sabe si esto se confirmará o no. Según él, la convocatoria no es una presión, sino un premio y una visión de lo que podría ser el futuro. Le sorprende que un jugador nacido en 2006 pueda rendir de manera consistente durante mucho tiempo, y destaca que actualmente está viviendo su mejor momento al enfrentar a equipos importantes en Brasil y destacarse. La convocatoria de Endrick y otros jugadores sugiere lo que podría ser el futuro.

La Canarinha ocupa la tercera posición en la clasificación, igualada en puntos con Uruguay y Venezuela, a 5 puntos del líder, Argentina. La Verdeamarela tendrá dos salidas complicadas donde espera retomar el buen rumbo tras solo haber sumado un punto en la anterior doble fecha eliminatoria.