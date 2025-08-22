Independiente queda fuera de su casa por decisión oficial

Suscríbete a nuestros canales

Independiente está viviendo uno de sus peores momentos institucionales en su rica historia del fútbol argentino. El Rojo no podrá jugar ante Platense en su estadio, lo que afecta su localía. Esta decisión se toma tras los bochornosos hechos de violencia contra la U. de Chile.

Javier Alonso ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires comunicó que el estadio Libertadores de América está suspendido. Por esa razón, el Rojo no podrá jugar como local contra Platense. Un duelo que forma parte de la Jornada 6 de La Liga Profesional de Argentina.

Esta decisión se toma como una prevención por los destrozos del estadio Libertadores de América. La violencia entre la afición de Independiente vs la Universidad de Chile dejaron el recinto deportivo en un estado deplorable; encendiendo las alertas de seguridad de las autoridades.

Inspección en el estadio tras los incidente entre Independiente vs U de Chile

El Independiente vs U de Chile dejo un hecho sin precedentes en Argentina en los últimos 20 años. Lo que quedó tras el bochornoso momento, fue destrozos y mucha infraestructura dañada. En esa línea, la fiscalía inspeccionó el estadio Libertadores de América para conocer el alcance de los daños.

Las autoridades judiciales recorrieron las instalaciones y tomaron registro visual de los daños. Evaluaron las cámaras de seguridad y entregaron un informe sobre lo acontecido. De hecho, ahora toca evaluar si se va a clausurar parcial o totalmente el estadio de Independiente de Avellaneda.

¿Dónde se va a jugar el Independiente vs Platense?

El Independiente vs Platense por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2025 aún no tiene una sede confirmada para llevarse a cabo. El Comité de Seguridad y la fiscalía están aún evaluando los daños de lo sucedido, por lo que en las próximas horas se tomará una decisión para jugarse el encuentro del fútbol argentino.