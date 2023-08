Guardiola: La gente no descansa, te hacen viajar a América y Asia solo por negocio

Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, ofreció una rueda de prensa previo al encuentro por la final de la Supercopa de Europa, la cual la jugará el Manchester City (campeón de la Champions League) y el Sevilla (campeón de la Europa League), el próximo miércoles a las 15:00h (hora de Venezuela).

Asimismo, el estratega español mencionó su molestia sobre el calendario tan apretado de pretemporada y el poco tiempo de descanso que existe, por eso espera que los jugadores se rebelen y pongan fin al intenso calendario que reina en el mundo del fútbol.

“Tenemos cuatro bajas importantes. Mira cuántas lesiones de ligamentos cruzados ha habido en este inicio de temporada. La gente no ha tenido descanso. Te hacen jugar partidos muy duros en pretemporada, con muchos viajes. La gente cae y vuelve a caer”, expresó Guardiola, quien también comentó que uno de sus mejores jugadores, Kevin De Bruyne, estará mínimo hasta el final del año alejado de los terrenos de juego.

Pep añadió que “me acuerdo de mi primer año en Barcelona que tuvimos 25 días antes de jugar el primer partido. Ahora si hemos tenido cuatro o cinco días para jugar el primero son muchos. Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos. Y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque ‘show must go on’. Y si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro”.

De la misma manera, Pep mencionó los parones de la selección nacional, e hizo referencia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, la cual será la primera Copa del Mundo con 48 equipos, y mencionó que era una exageración. “Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan ‘no jugamos’. Y encima ahora metiendo más minutos, 110 o 112′”, culminó.