Fútbol: Esta cantante podría ayudar a Bellingham a ganar el Golden Boy

Las redes sociales siguen generando tendencia y controversia a nivel mundial. Esta vez, las votaciones al Premio Golden Boy 2023 se hicieron virales por un motivo particular que incluye a una artista estadounidense: Taylor Swift.

Swift se vio incluida, sin tener conocimiento de ello, luego que el jugador del Barcelona, Alejandro Balde, hiciera algunos comentarios sobre su música y esto no le gustó a los fanáticos de la cantante.

"¿Me gusta Taylor Swift? No, no me gusta su música", aseguró el joven español, causando así la molestia de los seguidores de Swift.

En contra de Balde

Los "Swifties", como son llamados los seguidores de la estadounidense, se lanzaron a votar a favor de Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, para ponerlo como el principal favorito para ganar esta distinción.

Aunque las declaraciones del español fueron en el mes de mayo, se hicieron virales desde este martes luego que los "swifties" se pusieran de acuerdo en redes sociales para votar por Bellingham y así evitar que Balde obtenga este premio.

Bellingham se alza como favorito

El mediocampista inglés se encuentra entre los principales candidatos para ganar el Golden Boy 2023, pero este suceso podría determinar que el premio se decante a su favor. Con un inicio sensacional en su primera temporada con los merengues, Bellingham podría alzarse como el mejor jugador joven de Europa.

Por su parte, Balde también está entre las primeras opciones para de los fanáticos para ganar el Golden Boy, pero sus declaraciones sobre la música de Swift podrían arrebatarle la oportunidad de ganarlo.

En estos momentos, el jugador del Real Madrid cuenta con un 85,6% de los votos, mientras que el lateral del Barcelona solo tiene el 8,7%. Esto podría ser determinante en la lucha entre estos dos jugadores por este premio.