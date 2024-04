Francesco Totti vuelve a las canchas como capitán de este equipo (+ Videos)

Entre las grandes figuras que ha tenido el fútbol italiano en su historia, es imposible no hablar de Francesco Totti, quien se caracterizó por ser un delantero leal a su Roma en la Serie A y ser campeón del mundo con la Nazionale en el año 2006.

Siete años después de su retiro futbolístico, 'Il Capitano' tendrá una nueva oportunidad de consagrarse como campeón del mundo. Sin embargo, dicha oportunidad no será en el fútbol 11, sino que tendrá lugar en la Kings League, el reconocido proyecto de fútbol 7 creado por Gerard Piqué.

Totti se une a Stallions, franquicia representante de Italia en la Kings World Cup. Dicho equipo pertenece al streamer italiano y personalidad de redes sociales Gianmarco Tocco, mejor conocido como Tumblurr o Blur, quien cuenta con un millón y medio de seguidores en su canal de Twitch.

"He jugado en un solo equipo y soy campeón del mundo", menciona el exdelantero azzurro en su video de presentación, a lo que Blur le contestó: "Tú has jugado en un solo equipo, pero ahora seremos campeones del mundo juntos", haciendo referencia a una especie de "ruptura" al estatus de Totti de 'One Club Man'.

El Mundial de la Kings League tendrá lugar entre el 26 de marzo y el 8 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. En dicho torneo, estarán equipos de la Kings League de España y América, así como también habrá representaciones de Francia, Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Reino Unido, Bélgica y Japón.