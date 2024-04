James Rodríguez ataca a la Kings League y a Gerard Piqué (+Video)

Con su futuro en el aire y a unas horas del inicio de la Copa CONMEBOL Libertadores, James Rodríguez, reaparece con una reacción bastante fuerte contra los árbitros de la Kings League Américas, luego de unas decisiones muy polémicas que el centrocampista colombiano no aceptó.

"Si quieren que ganen ellos ya está, y que el equipo nuestro no juegue más... si me quieren sacar no pasa nada, sigo con mi vida y nada más... si los árbitros quieren ayudar a los favoritos de la liga que no se note tanto...", expresó el jugador del São Paulo a través de su canal de Twitch.

Dichas declaraciones del presidente de "Los Parceros FC", fueron en la derrota contra Peluche Caligari por la jornada ocho de la innovadora competición, enviando a la décimo lugar al conjunto de James con un total de diez puntos, muy alejados de los primeros puestos.

El futbolista de 32 años, desde el comienzo del torneo ha enviado varios mensajes hacia el arbitraje y Gerard Piqué por permitir tantos "errores clamorosos" en todos los compromisos, amenazando como en este caso con abandonar el proyecto.

¿Su mente está en la Copa Libertadores?

Mientras tanto, los directivos y aficionados del São Paulo están muy expectantes por ver el rendimiento de su equipo en la Copa Libertadores, cuando deban enfrentar a Talleres por el Grupo B; además, esperan que el ex jugador de Bayern Múnich y Real Madrid esté a la altura de la situación, ayudándolos a clasificar a la siguiente ronda.

Por otro lado, el nivel mostrado hasta ahora por James Rodríguez no es el mejor, acumulando un gol y una asistencia en cuatro partidos disputados en todas las competencias (Campeonato Paulista Primera Fase y Fase Final).