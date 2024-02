¿Fichaje estrella? Este jugador se ofrece para llegar al FC Barcelona (+Video)

El FC Barcelona vive un presente estable luego de su aireada victoria 4-0 ante Getafe, la cual los pone segundos en LaLiga, a la espera del compromiso del Girona. Xavi ha logrado dar la tecla correcta en el planteamiento del partido, y consolidad un esquema defensivo. Sin embargo, las dudas sobre quienes seguirán en el club y quienes llegaran la temporada que viene siguen aumentando.

En ese sentido, Jean-Clair Todibo, exjugador del Barcelona, ha concedido una entrevista a 'Canal Plus' tras el empate del Niza ante el Clermont Foot. En ella, el central francés ha hablado sobre su posible regreso al Camp Nou, su paso por el conjunto azulgrana y su decisión de quedarse en la Ligue 1 este verano.

Todibo no ha cerrado la puerta a un futuro regreso al Barcelona: "¿Un regreso a Barcelona? ¿Por qué no?". El defensa tiene contrato con el Niza hasta 2027, pero su gran rendimiento en la Ligue 1 ha hecho que llame la atención de varios grandes clubes europeos, quienes estarían dispuestos a ofrecer entre 35 y 50 millones de euros por su fichaje.

Todibo no guarda rencor al Barcelona por su corta etapa en el club. A pesar de no haber tenido el protagonismo que esperaba, el francés reconoce que "aprendió mucho" de jugadores como Piqué, Umtiti y Lenglet. Además, asegura que no se arrepiente de haber fichado por el Barça, ya que "descubrió el más alto nivel" en el Camp Nou.

El central francés también ha explicado por qué decidió quedarse en el Niza este verano: "No quería equivocarme en mi elección". Todibo recibió ofertas de varios clubes importantes, pero prefirió seguir en la Ligue 1 para tener más regularidad. "Si hago una gran temporada, puedo postularme para la Eurocopa", ha asegurado.

Todibo está feliz con su decisión de quedarse en el Niza: "Prolongué mi contrato con el Niza a finales de 2022". El francés ha destacado la importancia de "la reflexión" a la hora de tomar decisiones sobre su futuro. "No voy a mentir y decir que no se me ocurrió decirme a mí mismo que tal vez necesitaba jugar en un club 'top' para aumentar mis posibilidades, pero también hay garantías cuando juegas en Niza".

Todibo se ha convertido en uno de los mejores defensas de la Ligue 1. Su gran rendimiento en el Niza le ha hecho volver a sonar para la selección de Francia. El central francés tiene la Eurocopa en mente y sabe que una buena temporada en el Niza le puede abrir las puertas del combinado galo.

El futuro de Todibo está abierto. El central francés no cierra la puerta a un regreso al Barcelona, pero por ahora está centrado en su etapa en el Niza. Todibo tiene 23 años y está en el mejor momento de su carrera. Su objetivo es seguir creciendo como jugador y llegar a la Eurocopa con la selección de Francia.