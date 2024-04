Ex entrenador del Real Madrid ataca a Cristiano: "Es un gran goleador, pero no es un genio"

En la antesala de los Premios Laureus Madrid 2024, se juntaron varias leyendas y figuras emblemáticas del fútbol como Raúl González, Marcel Desailly, Ruud Gullit, Alessandro Del Piero o Fabio Capello para analizar la Eurocopa de Alemania del próximo mes de junio.

Sin embargo, el ex entrenador italiano dio las declaraciones más interesantes de toda la conferencia, puesto que, comparó a grandes futbolistas y expresó quienes son los jugadores que podrían tener la etiqueta de "Genios".

En dicho listado, nombró a históricos como Lionel Messi, Ronaldo "el Fenómeno", Diego Maradona y Pelé. Algo que sorprendió a más de un periodista presente en la gala, por la sorpresiva ausencia del astro portugués, Cristiano Ronaldo.

¿Qué jugadores no son genios?

Ante esto, todas las preguntas iban dirigidas hacia el italiano sobre el capitán del Al-Nassr y por qué no considera a Cristiano como uno de los mejores, "Es un grandísimo jugador, ganó títulos, balones de oro... pero como he dicho antes, no ha sido tan genial como Messi. Ronaldo es un gran goleador y sabe hacer de todo, pero no es un genio".

Por otro lado, también habló sobre el prospecto del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, quien ha tenido un impacto muy positivo en esta temporada y que comparan con el inicio del vigente campeón del mundo, "Yo encontré a Messi en el Gamper y a los 20-25 minutos de partido me acerqué a Rijkaard y le pedí que me lo prestara esa temporada. Era un genio. Lamine tiene mucha calidad y es muy interesante, pero no será un genio".