Estrella del Napoli confiesa que este grande de España es su club favorito (+Declaraciones)

Khvicha Kvaratskhelia, a pesar de su corta edad se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la Serie A y en una de las principales figuras del Napoli, siendo de vital importancia para el esquema del entrenador Walter Mazzarri.

Su buen rendimiento, lo ponen en la mira de grandes equipos europeos como Liverpool, París Saint-Germain, Manchester City, Manchester United y Real Madrid, de hecho en unas recientes declaraciones del extremo georgiano, mencionó que en su infancia apoyaba al conjunto merengue, "Real Madrid fue mi equipo favorito de niño".

No obstante, ahí mismo, también dejó claro que actualmente está plenamente concentrado en el combinado "Gli Azzurri", "Estoy dando el máximo para ayudar al equipo. Me gustan muchos clubes pero no estoy pensando en mi futuro. Solo pienso en Napoli porque me siento muy feliz aquí".

Cabe destacar, que esta confesión se le une a las que dijo su padre hace algún tiempo sobre el sueño del jugador de 22 años en el fútbol, "Khvicha siempre soñó y aún sueña con jugar en Real Madrid. Estoy seguro de eso. Para él, jugar contra Real Madrid fue especial. En mi familia son todos seguidores de Real Madrid, excepto yo".

Por otro lado, en lo que va de temporada el futbolista del equipo italiano ha conseguido anotar cuatro goles y dar cinco asistencias en 18 encuentros disputados en este inicio de campaña, siendo titular en el 79% de los partidos, por lo que si logra aumentar sus estadísticas podría ser una de las opciones del combinado español para la siguiente temporada.